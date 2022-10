Viali: “Da giocare il miglior calcio d’Italia a faticare anche in Conference League. La Fiorentina può farcela, ma Lecce è tosta per tutti”

L’ex calciatore, tra le altre, di Lecce e Fiorentina William Viali ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: “La Fiorentina deve obbligatoriamente lanciare segnali ai tifosi, ma non sarà facile. L’effetto ‘Via del Mare’ è tosto per tutti e il pubblico, a Lecce, è un fattore che fa la differenza”.

Sulla squadra di Italiano: “C’è un abisso: l’anno scorso, per alcuni tratti, la Fiorentina ha giocato il miglior calcio d’Italia, mentre ora sembra faticare anche in Conference League. Alcuni giocatori hanno perso terreno, devono recuperare e crescere. Sono convinto che possono farcela, ma Lecce è effettivamente uno snodo molto impegnativo“.