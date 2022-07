Vicario: “Contento di essere rimasto a Empoli. La società ha creduto in me e voglio ripagare la fiducia”

A Sky Sport ha parlato il portiere dell’Empoli Giglielmo Vicario, ex obiettivo di mercato della Fiorentina, intervenendo anche sulla sua permanenza in Toscana al club azzurro dopo il riscatto: “Sono contento di essere rimasto a Empoli. La società ha creduto in me e ha investito per il futuro. Adesso voglio ripagare la loro fiducia. Con Zanetti in panchina stiamo cominciando a creare la giusta mentalità di squadra”.

E ancora: “Voglio portare l’Empoli alla salvezza, obiettivo che abbiamo raggiunto lo scorso anno con sacrificio e impegno. Abbiamo voglia di fare, non di subire”.