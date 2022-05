Vicario: “Far parte di questa famiglia è stato un orgoglio per me. Tra i ricordi più belli la vittoria contro la Fiorentina”

Il portiere dell’Empoli e obiettivo di mercato della Fiorentina Guglielmo Vicario si è aggiudicato la XIX edizione del Premio della Critica-Antonio Bassi, riconoscimento che va al giocatore più meritevole di ogni stagione degli azzurri. Queste le parole dell’estremo difensore:

“Far parte di questa famiglia è stato un orgoglio per me. Sono grato a tutto il club per la stagione e per questo premio. Ho sempre cercato di credere nel lavoro. I passi falsi sono fatti per essere superati, sono contento che abbiamo raggiunto l’obiettivo. Le parate me le porto dentro, ma quello che ha fatto questo gruppo è più importante. I momenti più belli? Le vittoria nel derby contro la Fiorentina, è stata stupenda. Ma anche quella contro il Napoli. Sono ricordi che nessuno ci toglierà”