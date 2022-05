“Vicario ha poca esperienza, mentre non credo che la Fiorentina veda in Gollini un portiere che possa aprire un ciclo”

A Radio Bruno ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Marco Roccati sulla questione estremi difensori e sul possibile mercato viola in questo ruolo. Queste le sue parole:

“Credo che Terracciano abbia fatto una grande stagione. E’ arrivato a Firenze non per fare il titolare, ma ha dimostrato di poter vestire quella maglia. La Fiorentina è stata coraggiosa a tenere fuori Dragowski, personalmente sul piano qualitativo credo sia anche più bravo di Terracciano. Vicario? Anche questa è una scelta coraggiosa, perché ha poca esperienza soprattutto in Europa. Gollini, invece, di esperienza ne ha, ma non credo che la società veda in lui un giocatore che possa risolvere i problemi in porta e cominciare un ciclo pluriennale. Sarà una scelta delicata”.