Vicario: “Meritavamo molto di più, valori tecnici e approccio di alto livello per noi. Tante parate? Sono lì per quello”

Protagonista e anche obiettivo viola, Guglielmo Vicario ha parlato della partita persa con la Fiorentina a Sky:

“Credo di essere lì apposta (le parate ndr). Dispiace perché atteggiamento e valori tecnici messi in campo oggi da noi sono molto alti, sicuramente meritavamo molto di più. Purtroppo usciamo con un po’ di rammarico da questa domenica, dobbiamo avere consapevolezza per giocare da qui alla fine con la voglia di vincerle tutte. Sono estremamente grato a tutto l’Empoli per quello che produce e mette a disposizione, a tutti quelli che ci permettono di lavorare tutti i giorni sui dettagli”.