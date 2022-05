Vicario: “Orgoglioso ed emozionato per la convocazione in Nazionale. Futuro? Prenderò quello che mi merito”

Guglielmo Vicario, portiere di proprietà del retrocesso Cagliari che quest’anno ha giocato in prestito all’Empoli rimane al centro delle voci di mercato della Fiorentina e non solo. L’estremo difensore classe ’96 è stato intervistato dalla Rai durante lo stage che sta disputando la Nazionale italiana di Roberto Mancini: “Sono molto emozionato per la convocazione con la Nazionale che voglio dedicare ai miei genitori. Loro saranno orgogliosi così come lo sono io”.

E ancora sul suo futuro e su un suo possibile trasferimento alla Fiorentina, Vicario ha replicato: “Il futuro di Vicario si scrive tutti giorni con il lavoro, il sacrificio e l’impegno. Il mio obiettivo è cercare di superarmi giorno dopo giorno e di migliorarmi giorno dopo giorno. Prenderò quello che mi merito”.