Vicario, un’ultima giornata per portarsi a casa un record (e magari fare un piacere alla Fiorentina)

Quella di stasera dovrebbe essere l’ultima gara in azzurro per Gugliemo Vicario, di scena con l’Empoli a Bergamo proprio nella gara collegata con quella della Fiorentina. Il portiere empolese detiene tutt’ora il record stagionale di rigori parati: ben 5 sui 10 che gli sono stati calciati contro. E le vittime sono di un certo livello, da Immobile a Ilicic, da Simeone ad Arnautovic e Perotti. Ultima giornata dunque che può lasciarlo in testa a questa piccola classifica mentre in campo il classe ’96 potrebbe anche fare un piacere alla Fiorentina, che è una delle sue probabili destinazioni, qualora impedisse all’Atalanta di vincere.