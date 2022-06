Vice Biraghi cercasi, casting viola anche in Belgio: ecco chi potrebbe prendere il posto di Terzic

La Fiorentina è attiva sul mercato anche in Belgio e, secondo quanto riportato dal portale voetbalkrant.com, sarebbe molto interessata a Gerardi Arteaga del KRC Genk. Il terzino sinistro messicano ha giocato 42 partite in questa stagione. In nazionale col Messico ha già collezionato 14 presenze. Nell’estate del 2020, il Genk lo portò via dal Santos Laguna nel suo paese d’origine per 3,5 milioni di euro. Due anni dopo, i tempi sembrano maturi per un passo avanti.

Con un valore di mercato di 4 milioni di euro, il Genk vorrebbe realizzare una plusvalenza sul talentuoso terzino sinistro. La Fiorentina vorrebbe portare il messicano in Serie A, ma soprattutto coprire il ruolo di vice Biraghi. Aleksa Terzić infatti non ha soddisfatto a pieno le aspettative di Italiano che l’ha impiegato pochissimo durante il corso di tutta la stagione.