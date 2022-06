Vice Biraghi, folta concorrenza italiana per un laterale sinistro del River Plate

Fabrizio Angileri è il nome nuovo per la fascia mancina della Fiorentina. Il laterale dalla vasta esperienza e con una qualità più che certificata potrebbe partire dall’Argentina. Inoltre, non occupa uno slot per gli extracomunitari, dato che ha anche la cittadinanza italiana.

Secondo quanto riportato da As, sul giocatore in scadenza di contratto col River Plate è forte il Getafe, che ha già venduto il terzino Olivera al Napoli, ma in Serie A la concorrenza è fitta. Bologna e Lazio sfidano i Viola in questa corsa al vice Biraghi. Il desiderio del sudamericano è fare il salto in Europa, per cui ha rifiutato l’opzione Flamengo.