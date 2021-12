Vice Vlahovic, due profili in pole position

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato viola. La Fiorentina cercava un attaccante esterno di valore e con grande anticipo si è aggiudicata Jonathan Ikonè (’98). Il francese arriverà dal Lille per circa 15 milioni di euro più bonus, ha già svolto le visite mediche a Firenze ed alla ripresa degli allenamenti sarà a disposizione di Italiano in attesa di ufficializzare il trasferimento.

In entrata serve solo un vice Vlahovic. Soluzioni low cost tipo Nzola dello Spezia o Caicedo del Genoa sono in vantaggio su profili diversi come Borja Mayoral (Roma) e Joao Pedro (Cagliari). In uscita Amrabat e Kokorin.