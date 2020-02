Di Fede: “Abbiamo contatti costanti con la Fiorentina per lo STADIO a Campi. I nostri terreni rispettano le esigenze della società”

Il vicesindaco di Campi Bisenzio Giovanni Di Fede ha parlato a Radio Bruno Toscana del tema stadio: “Con la presa di posizione della Fiorentina si rafforza ulteriormente l’ipotesi di prendere in considerazione il terreno di Campi Bisenzio. Noi sappiamo che possiamo dare delle garanzie rispetto alle esigenze della società e anche dell’area metropolitana. Mancanza di infrastrutture? Questo è un problema reale, ma garantiamo che alla prossima sollecitazione della dirigenza viola, saremo in grado di presentare anche il nostro progetto infrastrutturale, che prevede il potenziamento delle reti di ferro e di quelle stradali. Certo, per completarlo ci vorrà del tempo, ma questo è un problema che si creerebbe anche nella città metropolitana di Firenze. Per realizzare un’eventuale tramvia, i lavori terminerebbero nel 2024, e per altre infrastrutture i tempi potrebbero essere gli stessi della costruzione dello stadio. Aeroporto? Non influenza in alcun modo il nostro progetto dello stadio, per cui è sbagliato collegare i due argomenti. Contatti con la Fiorentina? Sono costanti. Ci sono stati, ci sono e ci saranno”.