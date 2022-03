VIDEO – Agroppi e la gag con Orlando: “Eri troppo bello e hai buttato via una carriera eccezionale. Fossi stato come Chiellini saresti arrivato in Nazionale”

Una gag è andata in scena durante la trasmissione Il Club del Lunedì andata in onda su TeleEtruria. Protagonisti l’ex allenatore della Fiorentina, Aldo Agroppi, e l’ex giocatore viola, Massimo Orlando.

Parlando di quest’ultimo, Agroppi ha detto: “Aveva le qualità del grande calciatore ma non le ha sfruttate. Poi si perdeva in bischerate, in cose che niente avevano a che fare con la serietà professionale. Era un bimbo. Poi il difetto più grande: era troppo bello. Doveva innamorarsi del pallone e non delle donne, ha buttato via una carriera eccezionale. Se fosse nato come Chiellini sarebbe andato in Nazionale”.

Imbarazzatissimo, Orlando ha saputo replicare con un “sei un mito” alle parole espresse dal suo ex allenatore.