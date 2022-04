VIDEO – Altro che 7 punti di sutura: ecco come Piatek si prepara in allenamento in vista dell’Empoli

La brutta botta che il nazionale polacco Krystof Piatek aveva rimediato nell’amichevole precedente al match di qualificazione ai mondiali (in cui il pistolero aveva anche segnato su rigore) sembra acqua passata. Dopo essere finito in panchina contro la Svezia, il n° 19 viola era tornato a Firenze carico “a pallettoni”.

Ciò lo dimostra anche questo loop pubblicato dalla Fiorentina su Twitter in cui il bomber si cimenta in una fotogenica rovesciata. Sperando che abbia centrato la porta, Vincenzo Italiano potrà contare sull’attaccante della Polonia, che pare completamente ristabilito e a disposizione. Di seguito il mini video in loop dall’allenamento di oggi: