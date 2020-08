VIDEO – Banega “sfotte” Conte per il suo parrucchino durante la finale e la scena diventa virale

Episodio curioso ieri sera nella triste sconfitta dell’Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia. Durante la partita si è accesa un’animata discussione tra il tecnico nerazzurro Antonio Conte e il centrocampista argentino del Siviglia Banega. Dopo essere volate parole grosse tra i due il giocatore si è avvicinato alla panchina dell’Inter e si è passato più volte la mano nei capelli per prendere in giro l’allenatore avversario per il trapianto di capelli subito. Una scena che in pochi minuti è diventata subito virale.

¿Éver Banega cargando a Antonio Conte por el pelo cuenta también como título? pic.twitter.com/lAmd1M2wks

— Germán Fleitas (@GerFleitas_) August 22, 2020