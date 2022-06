VIDEO – Barone intercettato al Consiglio di Lega “sorride” al nome di Jovic

L’affare Luka Jovic è più caldo che mai. Nonostante le voci contrastanti delle ultime ore, il suo arrivo a Firenze è segnato. Tanto da far “sorridere” anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Intercettato da calciomercato.com all’ingresso dell’Assemblea della Lega Serie A, il braccio destro di Commisso non ha proferito parola al nome del giocatore serbo, ma una timida reazione l’ha comunque fatta trasparire.

Come si può notare dal video sotto riportato, alla domanda se l’acquisto di Jovic fosse cosa fatta, Barone prima fa finta di non aver sentito o capito e poi si lascia scappare un piccolo sorrisetto. Segno che la trattativa è in fase avanzata, anche se ancora non può dirsi conclusa.

Ecco il video: