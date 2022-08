VIDEO: Berardi perde la testa a causa degli insulti di un tifoso dopo la sconfitta col Modena. Necessario l’intervento della Polizia

Non è iniziata bene la stagione del Sassuolo, che a sorpresa esce subito di scena ai 32esimi di Coppa Italia contro il Modena. Il derby emiliano finisce 3-2 per i gialloblu, che vanno in gol con l’ex attaccante viola Falcinelli, poi con Mosti, autore di una doppietta. Nel mezzo, il momentaneo gol del 2-1 di Berardi, prima del 3-1 modenese. Ayhan accorcia le distanze nel finale ma passa il Modena. Al termine della partita anima tesissimi all’uscita dei calciatori dallo stadio Braglia.

Domenico Berardi, classe ’94 nazionale italiano e più volte trattato dalla Fiorentina fino allo scorso mercato di riparazione, ha perso letteralmente il controllo dopo gli insulti di un tifoso. Il calabrese ha cercato di farsi giustizia da solo ed è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Ecco il video dell’accaduto: