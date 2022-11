VIDEO: Bonaventura colpisce a freddo, Milenkovic svetta. Una colossale occasione non concretizzata dai viola e su Jovic…

Un gol a freddo di Bonaventura poi la coppia Biraghi-Milenkovic decide di replicare quanto già fatto a La Spezia. Così la Fiorentina porta a casa la vittoria dalla trasferta di Genova, contro la Sampdoria.

Nel mezzo c’è un rigore non dato ai viola, con Jovic spinto da dietro, una colossale occasione che Ikone e Kouame non hanno saputo sfruttare e qualche brivido per un’uscita al limite di Terracciano.

Samp-Fiorentina è questa qua: riviviamo tutte le emozioni del match con il video che segue…