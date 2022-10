VIDEO: Cabral e la rocambolesca azione che porta la Fiorentina alla vittoria. L’entrataccia di Nikolaou e le belle parate di Terracciano

All’ultimo tuffo, la Fiorentina riesce a battere lo Spezia per 2-1. E’ Cabral a trovare il giusto spiraglio al termine di un’azione rocambolesca e a portare i tre punti alla causa.

Ma è stato un match intenso quello del Picco, in cui si è distinto Terracciano per diverse parate decisive, dove Milenkovic ha trovato un bel gol di testa e dove Nikolaou è stato espulso per un’entrataccia fatta sulla tibia, sempre di Cabral.

Riviviamo le tante emozioni dell’incontro nel video seguente