VIDEO – Callejon prova ad esserci, test e corsa per lui. Intanto qualcuno… va in gol

Una volta conosciuto il risultato del tampone, la Fiorentina, Cesare Prandelli e il suo staff stanno provando a recuperare in extremis Josè Maria Callejon. Lo spagnolo, dopo il Covid, deve recuperare l’assenza imposta e lo sta facendo con grande tenacia. Secondo quanto si vede nel video postato sui social viola, tanto lavoro di corsa e test per l’ex Napoli che vorrà provarle tutte per esserci alla Prima del nuovo mister.

Intanto si lavora anche in attacco…

Focus on Benevento 🔜#ForzaViola 💜 #FiorentinaBenevento pic.twitter.com/QANuU1bw52

— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) November 19, 2020