VIDEO: Castrovilli apre, Bonaventura chiude. Un festival di pali e l’incandescente finale che porta a due espulsioni

Un vantaggio ottenuto nei primi minuti di gioco e un buon primo tempo quello giocato dalla Fiorentina contro l’Udinese. Poi un secondo tempo a basso ritmo con Bonaventura che ha deciso di chiudere i conti nel finale. I viola si sono imposti per 2-0 contro i bianconeri e hanno ottenuto tre punti che potrebbero essere importanti per la conquista dell’ottavo posto in classifica.

Due pali colpiti dai gigliati, uno dai friulani e poi, soprattutto, un finale incandescente culminato nelle espulsioni di Bonaventura e Becao a gara già finita.

Tutto questo lo trovate nel video seguente.