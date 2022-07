VIDEO – Castrovilli non si ferma neanche nel pomeriggio: il suo allenamento per rientrare al top

Gaetano Castrovilli sta sicuramente vivendo un ritiro particolare. Da una parte ci sono tutti i suoi compagni che si allenano in gruppo e possono giocare la palla, dall’altra c’è lui, spesso da solo, che si allena duro per tornare il prima possibile. Il talento di Canosa di Puglia però non molla un centimetro continuando a dare il massimo in ogni seduta e non solo. Infatti in questo pomeriggio di riposo per la squadra, Castro è tornato sul campo del ‘Benatti‘ per una sessione extra di allenamento individuale.

Ecco il video postato dalla Fiorentina sui social con Castrovilli che si impegna al centro sportivo di Moena: