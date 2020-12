VIDEO – Chapeau, monsieur Franck Ribery! La magistrale partita del francese contro la Juventus

Pronti via e subito assist perfetto per il gol di Dusan Vlahovic. Ieri sera fin da subito è salito in cattedra Franck Ribery, guidando la squadra viola in una vittoria sulla Juventus che ricorderemo a lungo. Il francese ha dispensato calcio in ogni zona di campo, abbassandosi spesso sulla linea dei centrocampisti per far salire tutta la squadra. Dopo un inizio in ombra, Ribery sembra tornato il giocatore che può fare ancora la differenza. Tutte le sue giocate di ieri sera in questo video:

