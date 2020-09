VIDEO: Che fine ha fatto Falcinelli? Esplora la realtà di Belgrado e la Stella Rossa gli dedica una presentazione social da star

Forse se lo staranno chiedendo in pochi a Firenze ma in effetti negli ultimi mesi si sono perse un po’ le tracce di Diego Falcinelli, a Firenze per lui giusto un assist in una decina di apparizioni. Poi Bologna, il ritorno a Perugia e ora un’esperienza del tutto particolare alla Stella Rossa di Belgrado: il club biancorosso lo ha annunciato via social con un video geniale, ispirato alla “Casa di Carta” ed alla sua colonna sonora, che sarebbe poi il “Bella Ciao” di partigiana memoria:

0 0 vote Article Rating