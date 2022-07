VIDEO: Che sprint contro l’Atletico di Savic per Pedrosa, il motorino dell’Espanyol che la Fiorentina segue da vicino

Si inizia a parlare con una certa insistenza di Adrià Pedrosa in ottica Fiorentina: è sicuramente uno dei nomi che la società viola vorrebbe inserire nell’affare che porterebbe Dragowski all’Espanyol. Lui è un terzino classe ’98, cresciuto proprio nel club di Barcellona, con cui ha riconquistato la Liga due anni fa e l’anno scorso si è messo in mostra sulla sinistra. Grande spinta e grande corsa per il mancino, abituato a giocare in una difesa a 4: questo è un piccolo spaccato delle sue doti fisiche, messe in mostra contro l’Atletico un paio di stagioni fa, a provocare l’autogol di Godin: