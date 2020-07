VIDEO – Chiesa in versione “gamer” scommette la sua maglia della Fiorentina e… la perde!

Nel periodo del lockdown i giocatori della Fiorentina ci hanno abituato a tante sfide fatte con i tifosi sui videogiochi online. Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa, che tra Fortnite e NBA non se la cava affatto male. La sua ultima sfida contro il noto youtubers Turi però non è andata per il verso giusto e il numero 25 viola ha pagato la scommessa fatta inviando al vincitore la sua maglia autografata. Meglio sul rettangolo verde che sul parquet online Federico…

