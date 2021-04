VIDEO – Chiesa show contro il Napoli: giocata pazzesca e poi l’assist vincente per Cristiano Ronaldo

Si sta giocando in questo momento il recupero di Serie A tra Juventus e Napoli, telenovela che finalmente oggi trova la sua conclusione. All’intervallo il risultato è di 1-0 per i bianconeri, passati in vantaggio con un gol di Cristiano Ronaldo.

Nell’occasione però la maggior parte del merito va all’ex Fiorentina Federico Chiesa, autore di un assist veramente pazzesco. Il 22 bianconero ha eseguito addirittura un triplo dribbling, ubriacando Insigne e Hysaj (quest’ultimo anche con un tunnel) prima di servire a Ronaldo il pallone da mettere dentro. Una gran bella giocata davvero, da parte di un Chiesa sempre più protagonista… purtroppo con la maglia della Juve.