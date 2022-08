VIDEO: Cori a squarciagola e passerella in pieno centro per i tifosi del Twente

Una passerella, rumorosa a dire il vero, in pieno centro per tanti supporters del Twente che hanno deciso di seguire la squadra in questa trasferta fiorentina.

Cori, sfilata, baldoria, ma tutto fortunatamente, almeno finora, senza conseguenze. Un corteo colorato che si è fatto indubbiamente sentire come dimostrano diversi video che sono stati pubblicati sui social.

Supporters van Twente door de straten van Florence de avond voor de wedstrijd! #fiotwe #florence pic.twitter.com/KR7X2e3kSs — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) August 17, 2022

E stasera vedremo più di duemila sostenitori olandesi presenti al Franchi per l’incontro. L’intero settore ospiti risulta esaurito.