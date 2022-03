VIDEO: Dal ‘mamma mia’ di Odriozola alla sorpresa ‘spontanea’ di Saponara per il nuovo logo. Gli apprezzamenti in italiano di Ikoné e Cabral

Dopo il giudizio dei tifosi è arrivato il momento anche di quello dei giocatori, che sulle maglie della prossima stagione indosseranno anche il logo rinnovato che ha scelto la Fiorentina. Dal fiorentino Venuti ai nuovi Ikoné e Cabral, alle prime parole in italiano, passando per reazioni più o meno “spontanee” da parte dei vari Bonaventura e Saponara. Artistico come sempre Odriozola con il suo “Mamma mia”, molto stereotipato.