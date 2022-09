VIDEO – Dalla perla di Jack contro la Cremonese all’uscita di Terracciano su Kallon: ecco le migliori giocate del primo mese di Fiorentina

La pausa per le Nazionali è quel periodo dell’anno in cui il tifoso della Fiorentina viene costretto a passare la domenica pomeriggio all’Ikea, non potendo avere la scusa pronta del “Non posso, vado allo stadio”. Se ci sommiamo le partite di Nations League dell’Italia che stanno allenando le altre squadre per il Mondiale per l’Italia, la noia è servita. Allora, per ammazzare il tempo tra una toccata e fuga all’urna e un abbiocco sul divano, vi proponiamo i migliori gol e parate di agosto e settembre.

Si parte con la perla di Bonaventura contro la Cremonese come primo gol stagionale, per passare al raddoppio firmato dall’unico gol, per ora, di Jovic. Si prosegue poi con qualche parata in uscita bassa di Terracciano a Udine, fino ad arrivare al miracolo su Kallon contro il Verona. Infine, si conclude in bellezza con l’ultimo gol del mese di Gonzalez. Di seguito il video realizzato dalla Fiorentina: