VIDEO: Doppio passo, suola e diagonale, il biglietto da visita di Lammers e Pradè continua ad ammirarlo

Appena tornato a Firenze, uno dei primi calciatori seguiti da Pradè fu Sam Lammers, allora reduce da una splendida stagione all’Heerenveen con 16 reti in campionato, il suo primo da titolare in Eredivisie, in prestito dal Psv. Poi il rientro a Eindhoven e subito dopo la rottura del crociato: è stata l’Atalanta alla fine a dargli l’opportunità per il grande salto l’estate scorsa. Il 23enne olandese però ha avuto per forza di cose poco spazio, abbastanza però per segnare due reti. Questo il primo, splendido, contro il Cagliari con un doppio passo e una “pettinata” di suola al pallone prima del diagonale vincente:

