VIDEO: Dubois, il terzino a doppia fascia. Dalla Nations League vinta con la Francia all’interesse viola

Una vita divisa tra Nantes e Lione per Leo Dubois, terzino destro classe ’94 e protagonista con l’OL ormai da quattro stagioni dove ha avuto modo di giocare anche in Champions ed Europa League. Dubois però è stato protagonista anche con la Nazionale francese di Deschamps, con cui ad esempio ha conquistato la Nations League l’anno scorso: un giocatore di livello internazionale, seguito dalla Fiorentina. Una delle sue particolarità per altro è anche la versatilità che consente di vederlo sulla fascia destra ma anche sulla sinistra.