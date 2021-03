VIDEO: Due gol di testa subiti da Jota e il piede a martello da rosso, la serata da incubo di Milenkovic

Festeggia la Serbia per il pareggio in rimonta con il Portogallo e ringrazia anche l’assenza della tecnologia perché il tocco finale di Ronaldo era entrato in rete ma non è stato visto dalla terna arbitrale. Prima del fattaccio del 90′ però ce n’erano stati altri, tutti personali, per Nikola Milenkovic: il difensore della Fiorentina si è fatto beffare per ben due volte da Diogo Jota, che con una doppietta di testa aveva portato i suoi sullo 0-2, prendendo il tempo proprio a Milenkovic. Poi a fine gara il centrale classe ’97 è entrato col piede a martello in un contrasto con Danilo, guadagnandosi anche il rosso, a coronamento di una serata da incubo.