VIDEO – E Amrabat diventa anche un divertente cartoon

Un divertente video-cartoon che vede Sofyan Amrabat come protagonista con la maglia del suo Marocco. Le grandi prestazioni del centrocampista della Fiorentina hanno attirato l’attenzione di molti tifosi in giro nel mondo, tra cui anche un artista che ha realizzato la divertente clip. In questa, si vede Amrabat che svuota le tasche e mostrare, oltre al portafogli e le chiavi, anche tutti i centrocampisti che ha annullato al Mondiale. Tra di loro Modric, Bruno Fernandes, De Bruyne e Gavi, tutti giocatori affrontati da Amrabat.

Questa la clip: