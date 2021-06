VIDEO – E “Castrovilli” diventa una canzone

Nell’estate degli Europei, quelli dove il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli non ci sarà, è uscita la nuova canzone di Mare che porta però il nome del giocatore viola.

Alberto Marescotti, in arte Mare, è un cantante romagnolo che con “Castrovilli” lancia un inno tutto viola.

“Castrovilli” è il secondo singolo e riesce a coinvolgere chi ama il calcio e specialmente la Fiorentina. Un racconto amoroso che si intreccia con i colori viola e con tanti riferimenti cari ai tifosi.

“E litighiamo e sembrano partite con la Juve” recita il cantautore cresciuto non scrivendo testi ma andando ai concerti, oppure “E sul muro ci sta scritto Dio perdona riga no”. Piccole frasi che mostrano l’amore dello stesso cantante per la Fiorentina.

“Castrovilli” racconta di come si esulta una volta fatta pace, esattamente come farebbe Gaetano in campo. Una scommessa musicale per Mare, esattamente come quella fatta tempo addietro della Fiorentina proprio con lo stesso giocatore.