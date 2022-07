MOENA – La Fiorentina si sta allenando a ritmi intensi sul campo del ‘Cesare Benatti’ di Moena. La squadra è stata divisa in due gruppi per una partitella di riscaldamento. Tra i giocatori andati a segno e apparsi in forma convincente ci sono Maleh e Jovic, autori di alcuni gol. La squadra è andata poi svolgere del lavoro senza palla e di riatletizzazione sul campo di gioco.

Di seguito trovate il video realizzato da Fiorentinanews e alcuni scatti: