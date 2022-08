VIDEO: E intanto Italiano si trattiene con Milenkovic. Le indicazioni date dal tecnico al serbo

Mentre si fa un gran parlare del futuro di Nikola Milenkovic, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, prosegue il suo lavoro col serbo come se niente fosse.

Nel ritiro austriaco il tecnico si è soffermato col suo centrale a fine allenamento stamani, per fare un esercizio di impostazione dell’azione dalla difesa.

Tante indicazioni date da Italiano all’ex Partizan che viene visto come un elemento centrale del suo scacchiere e non solo in fase di non possesso palla.