VIDEO – E intanto la tv del Milan cerca di accusare “a forza” la Fiorentina

Il post partita di Fiorentina-Milan è stato ed è un autentico delirio. Infatti, dopo le mille polemiche sull’arbitraggio di Calvarese, le offese ai tifosi viola e a Patrick Cutrone, da Milano vogliono continuare ad aizzare i tifosi rossoneri. Questo pomeriggio, infatti, la televisione specializzata del Milan, Milan Tv, ha messo in onda una ripresa posteriore del fallo di mano di Zlatan Ibrahimovic che poi ha fatto annullare la prima rete.

Un immagine, a detta loro, “mai usata” che mostrerebbe come il fallo dello svedese non ci sia. Fatto sta che questo clima non giova a nessuno, al calcio in primis.