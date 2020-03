VIDEO: E se non gioca Boateng che fa? Canta!

Il giocatore della Fiorentina, ora in prestito al Besiktas, Kevin Prince Boateng si è dilettato durante una diretta Instagram nel canto. Dopo un avvio non certo positivo, l’ex Sassuolo e Barcellona, ha ritrovato serenità in Turchia e, nel video, mostra come sia portato con la voce. Boateng non ha mai nascosto le sue doti canore, realizzando anche alcuni pezzi rap, ma nella diretta Instagram ha mostrato tutte le sue qualità fuori dal campo.