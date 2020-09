VIDEO – Esordio horror con il Chelsea per Thiago Silva: l’incredibile pasticcio del difensore cercato anche dalla Fiorentina

Non certo un bell’esordio quello di Thiago Silva con la maglia del Chelsea. Il difensore, cercato anche dalla Fiorentina in questo mercato, è stato infatti protagonista in negativo della partita contro il West Bromwich. Per la precisione, con il Chelsea già sotto di un gol, Silva ha fallito un controllo elementare in fase difensiva, facendosi scippare il pallone da Robinson che poi è andato a segnare il 2-0. Il Chelsea poi è riuscito a rimontare fissando il punteggio sul 3-3, risultato che comunque lascia l’amaro in bocca ai blues e su cui Thiago Silva ha sicuramente delle grosse responsabilità.

