VIDEO – Firenze guarda chi c’è, Berrettini: “Sempre speciale essere qui”

Le due teste di serie del torneo ATP 250 di Firenze Matteo Berrettini e Félix AugerAliassime hanno fatto visita questa mattina a Piazzale Michelangelo per ammirare la vista sulla città fiorentina. In vista del loro inizio di torneo, i due hanno anche speso qualche parola per la città. Così Berrettini: “Ciao Firenze, ci stiamo godendo la vista. Sei sempre una città speciale”. Il canadese: “E’ bellissimo, per me è la prima volta qui, me la sto godendo”.

Stasera l’italiano sarà presente al Franchi per vedere Fiorentina-Lazio