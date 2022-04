Al termine di Fiorentina-Venezia, i giocatori viola si sono fermati sotto la Curva Fiesole per festeggiare la vittoria con i propri tifosi. Tra i cori intonati anche il classico “Chi non salta bianconero è“, in vista della partita in Coppa Italia mercoledì proprio contro la Juventus. Anche il gruppo viola, prima di scendere negli spogliatoi si è lasciata coinvolgere dal tifo viola, iniziando a cantare e saltare al ritmo del coro.

Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com: