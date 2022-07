MOENA – Al termine dell’allenamento mattutino il dg della Fiorentina Joe Barone si è intrattenuto in campo con l’esterno viola Riccardo Sottil. Il dirigente gigliato è andato più volte al cross in area per servire il giocatore che a sua volta si è esercitato nel tiro in porta. Momento simpatico ma anche utile dal punto di vista tecnico.

