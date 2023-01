VIDEO FN: Brekalo e quel sorriso speranzoso sulla prima chiamata di Italiano

Visite mediche di rito finite per Josip Brekalo, che a questo punto si recherà in sede per la firma sul contratto, così da chiudere una vicenda di mercato che si è trascinata un po’ per tutto il mese di gennaio, oltre a quelli precedenti dove erano nati i primi contatti. Poi da oggi pomeriggio si aprirà il punto di domanda su quando il croato sarà effettivamente a disposizione, intanto per entrare tra i convocati. Difficile vederlo già domani in gruppo a Roma, anche se il classe ’98 a diretta domanda ha risposto con un sorriso quasi speranzoso. Se poi non sarà per Lazio-Fiorentina, possibile che Brekalo sia aggregato per la sfida agli ex compagni del Torino in Coppa Italia, mercoledì alle 18: