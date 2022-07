MOENA – La Fiorentina sta svolgendo il primo allenamento odierno sul campo del ‘Cesare Benatti’ di Moena. Una sgambata con tanto di tiri in porta per iniziare a mettere benzina nelle gambe in vista dell’impegnativa stagione.

Come vi mostriamo nel video qui di seguito in un’azione Cabral ha tentato la conclusione verso la porta centrando però la traversa, ma poco dopo è stato il nuovo attaccante viola Luka Jovic a spedirla sotto in rete con il sinistro.