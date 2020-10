VIDEO FN – Commisso: “Iachini mai in discussione, ma si deve migliorare. Nessun incontro con Sarri”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del futuro della panchina viola. Queste le sue parole: “Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Come ho già detto vi dovete preoccupare di dire e fare le cose giuste. Io ho ribadito la nostra fiducia a Iachini, certamente i risultati mancano: si deve migliorare, ma non ci sono stati incontri con Sarri. Gli ho detto che si deve fare meglio, vogliono tutti fare meglio. Voglio che la squadra sappia che siamo uniti”.

