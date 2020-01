Grande accoglienza dei tifosi viola per la squadra, cori per Iachini e per… Gasperini VIDEO FN

La Fiorentina è arrivata all’Artemio Franchi per l’allenamento a porte aperte. Grande accoglienza per tutto il gruppo viola da parte dei circa tremila tifosi presenti sugli spalti dello stadio che hanno cominciato ad intonare cori per la squadra e per mister Iachini. Punzecchiato, come al solito in questo periodo, l’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, con il classico coro a lui dedicato e che ha generato la sua reazione scomposta dopo il match di Coppa Italia.