MOENA – Tutti e quattro gli estremi difensori della Fiorentina sono scesi sul terreno di gioco del ‘Cesare Benatti’ per svolgere l’allenamento mattutino. Pierluigi Gollini, Pietro Terracciano, Antonio Rosati e il giovanissimo Tommaso Martinelli si sono esercitati insieme al preparatore dei portieri sui rilanci e in particolare sulla costruzione da basso, soluzione che il tecnico Vincenzo Italiano applica spesso e volentieri in partita.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: