Sono circa 4000 i tifosi degli Hearts attesi domani al Franchi per la partita contro la Fiorentina. Intanto, i sostenitori scozzesi hanno invaso il centro di Firenze con tutte le intenzioni di far notare la loro presenza. Come si vede nel video realizzato da Fiorentinanews.com, attualmente i tifosi degli Hearts si trovano in Piazza Santa Croce dove stanno intronando cori e canti in favore della loro squadra.