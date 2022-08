Giornata di rifinitura per la Fiorentina che sta preparando il match valido per i play off della Conference League, contro il Twente.

La squadra di Italiano cerca subito intensità e ritmo fin dal riscaldamento.

Intanto Rosati, che ha annunciato in questi giorni il proprio addio al calcio, si sta immergendo appieno nel suo nuovo ruolo di vice preparatore dei portieri.