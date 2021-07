MOENA – Con un po’ di ritardo la causa del forte temporale che si sta abbattendo sulla Val di Fassa, la Fiorentina è entrata in campo per il secondo allenamento di giornata. Percorso inverso per i portieri, i primi ad entrare in campo ma anche ad abbandonare il terreno di gioco dopo una breve ma intensa seduta con il preparatore Porracchio.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: